INITIATION AU GOLF Basse-Rentgen, 13 mars 2022, Basse-Rentgen. INITIATION AU GOLF Golf de Preisch 1 rue du Vieux Moulin Basse-Rentgen

2022-03-13 11:00:00 – 2022-03-13 12:30:00 Golf de Preisch 1 rue du Vieux Moulin

Basse-Rentgen Moselle Basse-Rentgen Tenté par le golf sans jamais avoir osé ? Profitez de séances d’initiation gratuites dans un cadre d’exception au golf de Preisch ! Sur un terrain de 27 trous au sein d’un domaine de 107 hectares, vous pourrez tester votre swing encadré par un professionnel. info@golf-de-preisch.com +33 3 82 83 00 00 https://www.golf-de-preisch.com/ Golf de Preisch

