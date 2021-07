Barneville-Carteret Barneville-Carteret Barneville-Carteret, Manche Initiation au golf Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Manche

Initiation au golf Barneville-Carteret, 7 août 2021, Barneville-Carteret. Initiation au golf 2021-08-07 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-07 17:30:00 17:30:00

Barneville-Carteret Manche Comme chaque année, l’opération Tous au Golf revient avec ses initiations gratuites et ouvertes à tous. Comme chaque année, l’opération Tous au Golf revient avec ses initiations gratuites et ouvertes à tous. +33 2 33 93 44 85 https://www.golfcotedesisles.com/ Comme chaque année, l’opération Tous au Golf revient avec ses initiations gratuites et ouvertes à tous. dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégories d’évènement: Barneville-Carteret, Manche Autres Lieu Barneville-Carteret Adresse Ville Barneville-Carteret lieuville 49.37161#-1.79367