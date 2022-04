Initiation au Golf 18 trous Rougemont-le-Château, 22 juillet 2022, Rougemont-le-Château.

Initiation au Golf 18 trous Rougemont-le-Château

2022-07-22 – 2022-07-22

Rougemont-le-Château Territoire-de-Belfort

Initiez-vous au golf sur le site exceptionnel de Rougemont-le-Château. Au programme : quelques explications essentielles pour débuter le golf, les outils, le practice et un mini parcours.

Prévoir tenue correcte et confortable, chaussures plates. Equipement prêté.

A partir de 12 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Rougemont-le-Château

