2022-10-15 09:00:00 – 2022-10-15 12:00:00

Bouches-du-Rhne Venez nombreux le 15 octobre de 10h à 12h. !



Inscriptions par téléphone au 0689148263. Découverte du GO pour les enfants de 9 à 15 ans au Tech-Club

Pour développer son esprit logique et stratégique! contact@tech-club.fr +33 6 89 14 82 63 Ludothèque CEC Les Heures Claires Istres

