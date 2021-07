Hombourg-Haut Hombourg-Haut Hombourg-Haut, Moselle INITIATION AU GEOCACHING Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’évènement: Hombourg-Haut

Moselle

2021-07-07 14:00:00 – 2021-07-07 16:00:00
rue du Stade Parking Espace De Wendel
Hombourg-Haut Moselle

Hombourg-Haut Moselle Hombourg-Haut Au cours d’une courte balade pédestre, avec les conseils de férus géocacheurs, découvrez cette pratique et grâce à des indices, trouver les caches, tout en parcourant de jolis endroits. Il faudra apporter son propre matériel (smartphone, gps, …) Inscription obligatoire à l’Office de tourisme CC Freyming-Merlebach. tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr +33 3 87 90 53 53 http://www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr/ TV8 dernière mise à jour : 2021-06-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

