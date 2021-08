Paris BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) île de France, Paris Initiation au Game Design BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Initiation au Game Design BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou), 23 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 23 septembre 2021

de 18h à 21h

gratuit

Un atelier pour découvrir cet art essentiel des jeux vidéo ! Physique ou numérique, la conception de jeux repose sur la même discipline : le Game Design ! Nous vous proposons de découvrir cette technique lors d’un atelier de création de jeux de société, lors duquel vous serez amenés à créer votre propre prototype. Programme Atelier de trois heures, ouvert à tous. Le matériel est fourni. Informations et inscriptions sur le site de la Bpi. Cet événement est organisé dans le cadre du festival Press Start, le festival de jeu vidéo de la Bibliothèque publique d’information. Animations -> Atelier / Cours BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) 19 rue Beaubourg Paris 75004

11 : Rambuteau (73m) 4 : Étienne Marcel (450m)

Contact :Bibliothèque publique d’information 0144781275 nouvelle-generation@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/cycle/press-start-2021/ https://www.facebook.com/bpi.pompidou https://twitter.com/Bpi_Pompidou Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Geek;Bibliothèques

Date complète :

2021-09-23T18:00:00+02:00_2021-09-23T21:00:00+02:00

© Prismatik

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) Adresse 19 rue Beaubourg Ville Paris lieuville BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) Paris