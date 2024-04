Initiation au duathlon Abbeville, samedi 15 juin 2024.

Initiation au duathlon Abbeville Somme

Enchaîner course à pied, vélo et course à pied… c’est l’initiation que propose le SCA Natation Triathlon, sur home-trainer et tapis. Il s’agit de pratiquer les disciplines en individuel ou sous forme de relais et de découvrir les phases de transition entre les disciplines. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 09:00:00

fin : 2024-06-15 12:00:00

Place Max Lejeune

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

L’événement Initiation au duathlon Abbeville a été mis à jour le 2024-04-09 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME