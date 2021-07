Initiation au Do-in Montgobert, 8 août 2021-8 août 2021, Montgobert.

Initiation au Do-in 2021-08-08 – 2021-08-08

Montgobert Aisne

13.5 13.5 C’est dans le cadre calme et verdoyant du parc du château de Montgobert qu’Isabelle vous attend pour une initiation d’1h30 à l’auto-massage. Le do-in permet l’étirement doux des méridiens du corps, de rééquilibrer l’énergie et de se relaxer. Puis profitez-en pour découvrir ce magnifique parc du XIXème siècle en lisière de la forêt de Retz. A partir de 12 ans / 15 pers. max.

Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/initiation-au-do-in

OT Retz-en-Valois

dernière mise à jour : 2021-06-18 par