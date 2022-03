Initiation au Do-In Fontenoy, 10 septembre 2022, Fontenoy.

Initiation au Do-In Fontenoy

2022-09-10 14:30:00 – 2022-09-10 16:00:00

Fontenoy Aisne Fontenoy

13.5 13.5 Au coeur du Bois Bertrand à Fontenoy, où la biodiversité est reine, Isabelle vous attend pour une heure d’initiation à l’automassage. Le do-in permet l’étirement doux des méridiens du corps, de rééquilibrer l’énergie et de se relaxer en alliant postures, mouvements, auto-shiatsu et respiration. Profitez-en pour apprécier les doux sons de la nature et assistez au spectacle des oiseaux d’eau qui peuplent le site. À partir de 15 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/initiation-do-in

Fontenoy

