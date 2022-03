Initiation au disc-golf au parc de la Gloriette Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Initiation au disc-golf au parc de la Gloriette Tours, 21 avril 2022, Tours. Initiation au disc-golf au parc de la Gloriette Tours

2022-04-21 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-21 17:30:00 17:30:00

Tours Indre-et-Loire Tours Idéal entre amis ou en famille, la pratique du disc-golf est ouverte aussi bien aux personnes recherchant un loisir en pleine nature qu’aux amateurs d’enjeux sportifs et de compétition.

Rien à prévoir d’autre qu’une paire de basket et une bouteille d’eau pour participer. Le matériel est prêté par le club.

A partir de 8 ans

gloriette-animations@tours-metropole.fr +33 2 47 21 63 79

Tours

