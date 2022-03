Initiation au Didgeridoo Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Didier-en-Velay

Initiation au Didgeridoo Saint-Didier-en-Velay, 12 mars 2022, Saint-Didier-en-Velay. Initiation au Didgeridoo Saint-Didier-en-Velay

2022-03-12 – 2022-03-12

Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire Saint-Didier-en-Velay mediathequestdidier@loiresemene.fr +33 4 71 61 18 35 Saint-Didier-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Didier-en-Velay Autres Lieu Saint-Didier-en-Velay Adresse Ville Saint-Didier-en-Velay lieuville Saint-Didier-en-Velay Departement Haute-Loire

Initiation au Didgeridoo Saint-Didier-en-Velay 2022-03-12 was last modified: by Initiation au Didgeridoo Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay 12 mars 2022 Haute-Loire Saint-Didier-en-Velay

Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire