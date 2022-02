Initiation au dessin Université Ouverte de Versailles, 25 avril 2022, Versailles.

Enfants de 7 à 12 ans – Atelier de 5 x 2h30 Le stage apprendra à l’enfant à regarder et à dessiner ce qu’il voit en se basant sur l’observation et l’analyse parlée pour la relier à l’objet. Il fera « écrire » à l’enfant son dessin puis lui apprendra à travailler le volume au moyen des valeurs (3 crayons). Le stage permettra également une approche des proportions, la compréhension de l’ombre et la lumière et l’initiation à l’étalonnage. Des procédés simples et concrets aideront l’enfant à progresser selon son âge, sa sensibilité et sa personnalité.

Sur inscription – Tarif : Versaillais : 63.75 € – Non Versaillais : 95.63€

Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T12:30:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T12:30:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T12:30:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T12:30:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T12:30:00