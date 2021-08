Paris BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) île de France, Paris Initiation au dessin numérique BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Initiation au dessin numérique BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou), 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 18h30 à 20h30

Le dimanche 26 septembre 2021

de 13h30 à 15h30

Le dimanche 26 septembre 2021

de 16h à 18h

gratuit

Dessiner… sans papier, ni crayon ! Qu’ils soient à plumes ou à écailles, anthropomorphes ou fantastiques, les animaux dans les jeux sont le produit de l’imagination des designers graphiques. Avec l’illustrateur et storyboarder Damien Barban, venez créer sur tablette graphique vos propres personnages-animaux et vous initier à l’art du dessin numérique ! Programme Atelier de deux heures. Matériel fourni. Pas besoin de savoir dessiner pour participer : venez vous initier ! Plusieurs sessions sont organisées : Dimanche 25 septembre, de 13h30 à 15h30

Dimanche 25 septembre, de 16h00 à 18h00

Dimanche 25 septembre, de 18h30 à 20h30 Informations et inscriptions en cliquant sur les liens au-dessus.. Cet événement est organisé dans le cadre du festival Press Start, le festival de jeu vidéo de la Bibliothèque publique d’information. Animations -> Atelier / Cours BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) 19 rue Beaubourg Paris 75004

11 : Rambuteau (73m) 4 : Étienne Marcel (450m)

Contact :Bibliothèque publique d’information 0144781275 nouvelle-generation@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/cycle/press-start-2021/ https://www.facebook.com/bpi.pompidou https://twitter.com/Bpi_Pompidou Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Geek;Bibliothèques

Date complète :

2021-09-25T18:30:00+02:00_2021-09-25T20:30:00+02:00;2021-09-26T13:30:00+02:00_2021-09-26T15:30:00+02:00;2021-09-26T16:00:00+02:00_2021-09-26T18:00:00+02:00

© Damien Barban

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) Adresse 19 rue Beaubourg Ville Paris lieuville BPI et bibliothèque Kandinsky (Centre Pompidou) Paris