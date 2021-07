Guimaëc Guimaëc Finistère, Guimaëc Initiation au dessin nature dans la vallée de Trobodec Guimaëc Guimaëc Catégories d’évènement: Finistère

Guimaëc

Initiation au dessin nature dans la vallée de Trobodec Guimaëc, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Guimaëc. Initiation au dessin nature dans la vallée de Trobodec 2021-07-20 – 2021-07-20 Parking face au musée des vieux outils Le Prajou

Guimaëc Finistère Guimaëc Venez découvrir cette petite vallée pleine curiosités naturelles et patrimoniales. Clémentine vous initiera au dessin nature. Animation à destination des enfants accompagnés de leurs parents ou grand-parents. RDV sur le parking du musée rural du Trégor au Prajou. – Sortie en compagnie d’un animateur nature, proposée par le CPIE Pays de Morlaix.

– Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guimaëc Étiquettes évènement : Autres Lieu Guimaëc Adresse Parking face au musée des vieux outils Le Prajou Ville Guimaëc lieuville 48.69821#-3.72634