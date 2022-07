INITIATION AU DESSIN MANGA ET AU HANDBALL Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Vosges

INITIATION AU DESSIN MANGA ET AU HANDBALL Contrexéville, 23 juillet 2022, Contrexéville. INITIATION AU DESSIN MANGA ET AU HANDBALL

Contrexéville Vosges DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

2022-07-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-23 16:00:00 16:00:00 Contrexéville

Vosges Contrexéville Dans le cadre de la « Fabrique du Livre jeunesse été 2022 », la Médiathèque de Contrexéville en partenariat avec le club de handball local propose un atelier d’initiation au dessin manga avec « Abdess », illustrateur notamment de la série Team Handball, doublé d’une découverte du handball. A partir de 7 ans. Uniquement sur inscription / places limitées. bibliotheque@contrexeville.fr +33 3 29 08 18 12 http://contrexeville.bibli.fr/ MEDIATHEQUE A.MALRAUX

Contrexéville

dernière mise à jour : 2022-06-30 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

Détails Catégories d’évènement: Contrexéville, Vosges Autres Lieu Contrexéville Adresse Contrexéville Vosges DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE Ville Contrexéville lieuville Contrexéville Departement Vosges

Contrexéville Contrexéville Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/contrexeville/

INITIATION AU DESSIN MANGA ET AU HANDBALL Contrexéville 2022-07-23 was last modified: by INITIATION AU DESSIN MANGA ET AU HANDBALL Contrexéville Contrexéville 23 juillet 2022 Contrexéville Vosges DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

Contrexéville Vosges