2022-07-20 10:00:00 – 2022-07-20 11:30:00

Vosges Dans le cadre de la « Fabrique du Livre jeunesse été 2022 », la Médiathèque de Contrexéville propose un atelier d’initiation au dessin manga avec « Abdess », illustrateur notamment de la série Team Handball. A partir de 9 ans. Uniquement sur inscription / places limitées. Médiathèque A. Malraux 123 rue Jean Moulin Contrexéville

