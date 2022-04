INITIATION AU DESSIN DE PRESSE

Dans le cadre de sa venue à la médiathèque municipale de Pornic, le dessinateur de presse Guillaume Bouzard met son talent au service des participants d’un atelier « Initiation au dessin de presse ». Guillaume donnera les trucs et astuces pour réussir à croquer l’actualité de façon pertinente. Les participants pourront profiter de l’expérience et des conseils de l’artiste.

1er atelier à 10:00

2ème atelier à 14:00

Dès 11 ans.

