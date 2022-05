Initiation au dessin de paysage, de quoi porter un nouveau regard sur notre territoire ! Plassac, 15 juin 2022, Plassac.

2022-06-15 – 2022-06-15

Plassac 33390 Plassac

EUR Le port, l’estuaire, les carrelets, les prairies et forêts humides se prêteront volontaires pour prendre la pose alors … à vos crayons ! Venez-vous exercer au dessin de paysage, un excellent moyen de porter un nouveau regard sur ce qui nous entoure. La séance débutera par une brève introduction au dessin de paysage (techniques et conseils de base). Puis trois esquisses seront réalisées durant l’après-midi : un arbre, une vue de l’estuaire, un paysage dessiné à partir des éléments trouvé sur site (végétation, terre…). Les artistes en herbes pourront laisser parler leur créativité. Pour les curieux et amateurs de dessins de tous niveaux ! Le matériel nécessaire sera prêté par le syndicat.

Nombre de places limité.

+33 6 99 37 19 34

Syndicat du Moron

Plassac

