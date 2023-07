Initiation au dessin dans les salons d’apparat de l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 26 juillet 2023

de 14h30 à 16h00

Le mercredi 12 juillet 2023

de 14h30 à 16h00

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

Adultes 13 €

Enfants 8 €

Venez vous initier au dessin dans un fastueux écrin !

Venez vous initier au dessin à l’Hôtel de la Marine !

Face aux fastueux décors des salons d’apparat, retenez les motifs de votre choix et saisissez papier et crayons. Pour vous accompagner, conseils techniques et astuces vous seront confiés.

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris

Contact : https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/initiation-au-dessin-dans-les-salons-d-apparat hoteldelamarine@monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/initiation-au-dessin-dans-les-salons-d-apparat

Hôtel de la Marine