En compagnie d’Agnès Clairand, artiste poitevine, venez vous initier au cyanotype naturaliste et libérer votre créativité au contact des plantes et du soleil. Sur inscription – Places limitées – À partir de 14 ans.

Sur inscription. Gratuit.

Médiathèque Place René Monory 86220 Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T12:00:00;2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T17:00:00

