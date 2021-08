Ploëzal Domaine départemental de la Roche-Jagu Côtes-d'Armor, Ploëzal Initiation au cyanotype (atelier parent-enfant) Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Domaine départemental de la Roche-Jagu, le mercredi 15 septembre à 14:00

En famille découvrez le cyanotype ! En binôme enfant-parent expérimentez cet ancien procédé photographique monochrome négatif inventé par J.F.W. Herschel en 1842 et dont la chimie produit des Tirages-contact bleus. Brigit Ber vous guidera dans cette découverte et vous proposera à travers cette technique de comprendre sa propre démarche artistique. Matériel fourni sur place. Avec Brigit Ber, photographe et plasticienne, artiste de l’exposition Métamorphose.

15€ et 10€

2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T17:00:00

