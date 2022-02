Initiation au crochet de Lunéville Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Initiation au crochet de Lunéville Dax, 26 février 2022, Dax. Initiation au crochet de Lunéville Patio D’Eyrose 3 rue d’Eyrose Dax

2022-02-26 09:00:00 – 2022-02-26 16:00:00 Patio D’Eyrose 3 rue d’Eyrose

Dax Landes EUR 50 50 Technique de broderie de haute couture. Elle s’exécute sur l’envers et permet de broder de la perle et de la paillette montée sur fil en utilisant un crochet de Lunéville.

Matériel fourni sur place Technique de broderie de haute couture. Elle s’exécute sur l’envers et permet de broder de la perle et de la paillette montée sur fil en utilisant un crochet de Lunéville.

Matériel fourni sur place Technique de broderie de haute couture. Elle s’exécute sur l’envers et permet de broder de la perle et de la paillette montée sur fil en utilisant un crochet de Lunéville.

Matériel fourni sur place Patio D’Eyrose 3 rue d’Eyrose Dax

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Patio D'Eyrose 3 rue d'Eyrose Ville Dax lieuville Patio D'Eyrose 3 rue d'Eyrose Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Initiation au crochet de Lunéville Dax 2022-02-26 was last modified: by Initiation au crochet de Lunéville Dax Dax 26 février 2022 Dax Landes

Dax Landes