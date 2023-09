Cet évènement est passé Initiation au crochet Atelier Machin machine & Cie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Initiation au crochet Atelier Machin machine & Cie Paris, 24 septembre 2023, Paris. Le dimanche 24 septembre 2023

de 10h00 à 12h30

.Public adolescents adultes. A partir de -12 ans. payant réservation obligatoire sur le site https://www.machinmachineetcie.com/book-online Apprenez les points de base du crochet ! Grâce aux conseils avisés de Catherine de l’association Pelotes vous apprenez les bases du crochet. En petit groupe, elle vous guide pour vous permettre de dominer les points de bases . A l’issue de cet atelier, vous êtes prêt(e)s pour vous lancer dans la réalisation de vos premiers « granny square » Atelier Machin machine & Cie 9 rue du Transvaal 75020 Paris Contact : https://www.machinmachineetcie.com/ +33615995448 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063448100282 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063448100282 groupe limité à cinq participant(e)s/ 40 €

