Initiation au Crêpe Art Pouldreuzic, 18 février 2022, Pouldreuzic.

Initiation au Crêpe Art Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic

2022-02-18 – 2022-02-18 Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur

Pouldreuzic Finistère

C ‘est la chandeleur et si vous essayer le crêpe art …..Lors d’un atelier parent-enfant avec Véronique des Ateliers Crêpes de Véro !Réalisez de jolis dessins en pâte à crêpes, prêts à déguster. Miam ! Pour des questions de sécurité : Enfants à partir de 8 ans et 130cm.Sur inscription , port du masque obligatoire.

contact@cidre-kerne.fr +33 2 98 54 41 86 http://www.cidre-kerne.bzh/

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic

