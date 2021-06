Bédarieux ALSH La ferme aux enfants Bédarieux Bédarieux, Hérault Initiation au concept de Patrimoine Vivant » Longue vie à la légende de la Bédarasque ! » ALSH La ferme aux enfants Bédarieux Bédarieux Catégories d’évènement: Bédarieux

Hérault

Initiation au concept de Patrimoine Vivant » Longue vie à la légende de la Bédarasque ! » ALSH La ferme aux enfants Bédarieux, 29 septembre 2021-29 septembre 2021, Bédarieux. Initiation au concept de Patrimoine Vivant » Longue vie à la légende de la Bédarasque ! »

du mercredi 29 septembre au vendredi 29 octobre à ALSH La ferme aux enfants Bédarieux

Ce projet est basé sur la volonté de redonner place à des canaux de transmission traditionnel, notamment des anciens aux nouvelles générations. Bien conscient de l’accélération que connaissent les sociétés, induite par les réseaux sociaux, la télévision, les écrans et la mondialisation… Il est essentiel de proposer des espace-temps préservés, dédiés à la sauvegarde de ce patrimoine immatériel. Il s’agira alors de proposer à la nouvelle génération un support au déploiement de l’imaginaire, de la pratiques artistiques et des découvertes culturelles. Le projet proposera aux jeunes et aux familles de s’approprier l’histoire fondatrice de la Bédarasque au travers de la création et de la mise en scène de l’animal totémique de Bédarieux. Le rituel/ spectacle sera ensuite être joué par les enfants, le 29 octobre à 17H

Entrée libre- place limitée

Création et de mise en scène de l’histoire légendaire de Bédarieux ALSH La ferme aux enfants Bédarieux Rue des Oliviers, 34600 Bédarieux Bédarieux Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T16:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T16:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T16:00:00;2021-10-18T14:00:00 2021-10-18T16:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T16:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T16:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T16:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T16:00:00;2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T17:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T17:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T17:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T17:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bédarieux, Hérault Autres Lieu ALSH La ferme aux enfants Bédarieux Adresse Rue des Oliviers, 34600 Bédarieux Ville Bédarieux lieuville ALSH La ferme aux enfants Bédarieux Bédarieux