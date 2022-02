Initiation au compostage Maison du projet urbain et de la vie quotidienne,La Bastide Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Maison du projet urbain et de la vie quotidienne, La Bastide, le samedi 9 avril à 14:00

3 ans pour réduire nos déchets de 15 kg par an et par habitant, tel est l’objectif fixé par le plan « territoire zéro déchet zéro gaspillage » lancé par Bordeaux Métropole et l’Ademe. Vous souhaitez, vous aussi, participer à la réduction de vos déchets mais vous n’avez pas de jardin ? Vous souhaitez faire du compost dans votre jardin et cherchez des conseils ? Vous avez déjà essayé de faire du compost mais sans résultat ? Venez apprendre à réaliser votre compost dans notre atelier.

Entrée sur inscription, 18 places

