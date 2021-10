Ville-en-Tardenois Mairie de Ville-en-Tardenois Marne, Ville-en-Tardenois Initiation au compostage Mairie de Ville-en-Tardenois Ville-en-Tardenois Catégories d’évènement: Marne

Mairie de Ville-en-Tardenois, le samedi 20 novembre à 09:00

Cet atelier a pour objectif de donner à tous une base correcte et solide pour bien faire du compost. A la fin de cette session, les participants auront compris le fonctionnement du composteur, sauront l’entretenir, utiliser le compost dans le jardin ou les plantations, … Chaque participant se voit remettre à la fin de l’atelier un composteur gratuit (petit modèle, dans la limite d’un composteur par foyer). [Inscription à l’atelier](https://mairie-ville-en-tardenois.fr)

Mairie de Ville-en-Tardenois 51 170 Ville-En-Tardenois Ville-en-Tardenois Marne

2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T12:00:00

