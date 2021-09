Boynes Le Pôle Boynes Initiation au cirque Le Pôle Boynes Catégorie d’évènement: Boynes

Initiation au cirque Le Pôle, 3 octobre 2021, Boynes. Initiation au cirque

Le Pôle, le dimanche 3 octobre à 14:30

L’école de cirque de Boynes vous propose une initiation au cirque et une visite des coulisses du chapiteau en compagnie des artistes. Pass sanitaire obligatoire.

Voir https://www.grandpithiverais.fr

Initiation au cirque Le Pôle Rue du Safran, Boynes Boynes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Boynes Autres Lieu Le Pôle Adresse Rue du Safran, Boynes Ville Boynes lieuville Le Pôle Boynes