Initiation au char à voile sur la Côte d'Albâtre Saint-Aubin-sur-Mer

Seine-Maritime

Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre Saint-Aubin-sur-Mer, 7 août 2022, Saint-Aubin-sur-Mer. Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre Front de mer Base Nautique de Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer

2022-08-07 11:30:00 11:30:00 – 2022-08-07 13:30:00 13:30:00 Front de mer Base Nautique de Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime Saint-Aubin-sur-Mer Sensations fortes garanties sur l’une des plus grandes plages de sable de la Seine-Maritime ! À marée basse, Meddy vous initie à la pratique du char à voile à Saint- Aubin-sur-Mer, charmante station balnéaire du pays de Caux. Vitesse et adrénaline seront au rendez‑vous de cette expérience exceptionnelle ! A partir de 12 ans.

Durée : 2h Réservation obligatoire. Tarif : 30 €/pers.

Durée : 2h Réservation obligatoire. Tarif : 30 €/pers. Front de mer Base Nautique de Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer

