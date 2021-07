Castelnau-Barbarens Village Castelnau-Barbarens, Gers Initiation au chant traditionnel Village Castelnau-Barbarens Catégories d’évènement: Castelnau-Barbarens

Initiation au chant polyphonique traditionnel, Place d’Uzès (à côté de la Mairie et de l’église) suivi d’une cantère à 16h30.

Entrée libre, un contrôle pass sanitaire ou une jauge pourra être mis.e en place en fonction de la législation courante

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00

