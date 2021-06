Sorio Pont de Briacale Haute-Corse, Sorio Initiation au canyonisme, descente du Fiume Raghjunti (Sorio – Haute-Corse) Pont de Briacale Sorio Catégories d’évènement: Haute-Corse

Pont de Briacale, le samedi 19 juin à 09:00

Le _Fiume Raghjunti_ aval est la partie finale du canyon communément appelé Nociu. Celle-ci débute au pont génois de _Case Cocchie_ et se termine sous le pont de Briacale sur la D62. Cette section peut être intéressante pour une courte initiation au canyonisme. Canyon proche de Bastia, techniquement simple avec une hauteur maximum de rappel d’une dizaine de mètres. En outre, deux passages hypogés lui donnent un petit côté spéléo bien sympathique.

Inscription gratuite sur réservation, 10 personnes par demi-journée, équipement spécifique fourni et encadrement par le club I Topi Pinnuti

Court canyon à proximité de Bastia, cascade de 9 m équipée en rappel guidé, deux traversées hypogées avec rappels de 3 et 5 m Pont de Briacale Sorio Haute-Corse Sorio Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T18:00:00

