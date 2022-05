Initiation au canoë kayak sur le lac des Bouillouses Site Naturel des Bouillouses Les Angles Catégories d’évènement: Les Angles

Initiation au canoë kayak sur le lac des Bouillouses

du mercredi 20 juillet au mercredi 17 août à Site Naturel des Bouillouses

Venez découvrir en famille ou entre amis le lac des Bouillouses en canoë kayak!

Inscription obligatoire- Savoir nager-tarif : 15€/personne

2022-07-20T09:30:00 2022-07-20T12:00:00;2022-07-20T14:00:00 2022-07-20T17:00:00;2022-07-27T09:30:00 2022-07-27T12:00:00;2022-07-27T14:00:00 2022-07-27T17:00:00;2022-08-03T09:30:00 2022-08-03T12:00:00;2022-08-03T14:00:00 2022-08-03T17:00:00;2022-08-10T09:30:00 2022-08-10T12:00:00;2022-08-10T14:00:00 2022-08-10T17:00:00;2022-08-17T09:30:00 2022-08-17T12:00:00;2022-08-17T14:00:00 2022-08-17T17:00:00

