INITIATION AU BRIDGE La Baule-Escoublac, 17 août 2021, La Baule-Escoublac. INITIATION AU BRIDGE 2021-08-17 10:00:00 – 2021-08-18 12:30:00

Initiation gratuite Le club de bridge de La Baule vous propose de vous faire connaître ce jeu magnifique. En quelques séances, vous pourrez déjà goûter au plaisir de jouer à ce jeu qui vous procurera des joies insoupçonnées ! Pour en savoir plus, téléphonez au 06 71 20 45 57 ou connectez-vous sur notre site Internet : www.bcca.fr contact@festivalbridgelabaule.com http://www.festivalbridgelabaule.com/

