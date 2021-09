Plérin Mar'mousse Kav & Bar Côtes-d'Armor, Plérin Initiation au breton Mar’mousse Kav & Bar Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Venez découvrir la langue bretonne avec vos amis, vos enfants, pour commander un verre au Mar’mousse ou épater votre cousin d’Alsace. Dans le breton tout est bon, alors lancez-vous!

Entrée libre, tout public débutant

Initiation gratuite au breton d’une trentaine de minutes, pour mieux comprendre les noms de familles, les noms de lieux et apprendre à les premières phrases essentielles en breton. Mar’mousse Kav & Bar 25 rue Adolphe Le Bail Plérin Plérin Côtes-d’Armor

2021-09-10T17:30:00 2021-09-10T18:00:00

