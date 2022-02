Initiation au breton Espace Kenere,Mediathèque Pontivy Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

Avec Eflamm Korneg, professeur de breton à la Kerlenn Pondi. Pour les débutants

Gratuit

Le breton, une langue sans pareille ! Espace Kenere,Mediathèque Pontivy 34 bis rue du Général de Gaulle, 56300 PONTIVY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T10:30:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T10:30:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T10:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T10:30:00

