le dimanche 19 septembre à Domaine de Menez Meur

Programme complet des Journées du Patrimoine à Menez Meur et dans le reste du Parc : [https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-18-19-septembre-2021/](https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-18-19-septembre-2021/)

Entrée gratuite sur le domaine, pass sanitaire obligatoire

Initiation au breton autour du thème de la ferme et des races locales Domaine de Menez Meur Menez Meur, 29460, Hanvec Hanvec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00

