2022-04-27 – 2022-04-27

Saint-Julien-sur-Bibost Rhône Saint-Julien-sur-Bibost EUR 4.5 4.5 Après prélèvement des boutures au jardin de la Drivonne créé par l’APE de Bessenay, direction la Ferme Reverdy où les apprentis jardiniers prépareront les aromatiques à ramener chez eux avec l’aide de Viviane de Créa’Terre. Saint-Julien-sur-Bibost

