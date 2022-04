Initiation au bivouac sur les hauteurs du Jura – Chilowé® Longchaumois, 7 mai 2022, Longchaumois.

Initiation au bivouac sur les hauteurs du Jura – Chilowé® Longchaumois

2022-05-07 – 2022-05-08

Longchaumois Jura Longchaumois

Découvrir les meilleures techniques de bivouac en montagne

La soirée à la belle étoile avec gueuleton montagnard et panorama sur le Mont-Blanc

100% accessible en train et le matos de bivouac fourni

Ce soir on dort devant le Mont-Blanc ! Cet été, Rémi emmène des petits groupes de chilowé randonner et dormir dehors. Tout cela dans un coin du Jura qu’il connaît comme sa poche. A travers les sentiers, on s’éloigne lentement des petits villages et on finit par poser le camp devant un panorama impressionnant : toute la chaîne des Alpes, le Mont-Blanc et la Vanoise comme tableau au crépuscule et au petit matin. On revient les mirettes fracturées et en sachant tout sur le spot de bivouac idéal, les techniques d’observation de la faune et les meilleures recettes à cuisiner en pleine nature…

Longchaumois

