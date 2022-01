Initiation au biathlon Orelle Orelle Catégories d’évènement: Orelle

Savoie

Initiation au biathlon Orelle, 16 février 2022, Orelle. Initiation au biathlon Plan Bouchet Arrivée de la Télécabine Orelle

2022-02-16 13:30:00 – 2022-02-16 16:00:00 Plan Bouchet Arrivée de la Télécabine

Orelle Savoie Orelle Venez tester le biathlon sur la piste de la Braiz (arrivée télécabine) ! contact@orelletourisme.net +33 4 79 56 87 22 Plan Bouchet Arrivée de la Télécabine Orelle

dernière mise à jour : 2022-01-28 par Office de tourisme d’Orelle

Détails Catégories d’évènement: Orelle, Savoie Autres Lieu Orelle Adresse Plan Bouchet Arrivée de la Télécabine Ville Orelle lieuville Plan Bouchet Arrivée de la Télécabine Orelle Departement Savoie

Orelle Orelle Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orelle/

Initiation au biathlon Orelle 2022-02-16 was last modified: by Initiation au biathlon Orelle Orelle 16 février 2022 Orelle Savoie

Orelle Savoie