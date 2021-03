Modane Modane Modane, Savoie Initiation au biathlon Modane Catégories d’évènement: Modane

Savoie

Initiation au biathlon, 14 mars 2021-14 mars 2021, Modane. Initiation au biathlon 2021-03-14 10:30:00 10:30:00 – 2021-03-14

Modane Savoie Modane Venez découvrir le biathlon à travers une initiation au tir laser.

Inscription en office de tourisme obligatoire. +33 4 79 05 99 06 Venez découvrir le biathlon à travers une initiation au tir laser.

Inscription en office de tourisme obligatoire.

Détails Catégories d’évènement: Modane, Savoie Autres Lieu Modane Adresse Ville Modane