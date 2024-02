Initiation au Biathlon ESF (Trail et Tir) Orbey, lundi 12 février 2024.

Une initiation au biathlon en courant et tirer sur des cibles avec une carabine laser.

Nouvelles carabines laser ! L’alliance parfaite entre sport et précision !

Pour devenir un véritable biathlète ou améliorer votre style, rejoignez les cours de notre esf Lac Blanc. On vous propose de s’initier en courant et en tirant. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 11:00:00

fin : 2024-02-16 12:00:00

Bâtiment d’accueil

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est esf@lac-blanc.com

