Initiation au bain de nature à La Petite Pierre La Petite-Pierre, 19 septembre 2021, La Petite-Pierre.

Initiation au bain de nature à La Petite Pierre 2021-09-19 11:00:00 – 2021-09-19 12:00:00

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre

EUR Le bain de forêt, l’émotion au coeur de l’expérience.

Toucher, sentir, s’émouvoir au contact du vivant: le bain de forêt est une expérience intime et transformante qui va au delà du simple moment de bien-être en vous reliant à la source même de l’humanité. Par une intense mobilisation des sens et de la mémoire affective et au travers d’exercices simples à mettre en pratique dans votre vie quotidienne, ces sorties, au coeur de la forêt des Vosges du Nord, sont une occasion unique pour découvrir les vertus thérapeutiques de l’écosystème forestier. Ainsi libéré.e du stress et de la charge mentale du quotidien, vous en ressortirez ressourcé.e, apaisé.e et recentré.e sur l’essentiel.

Découvrez cette activité insolite et relaxante au coeur du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Cette initiation est gratuite à l’occasion du World Wellness Week-end. Inscription obligatoire.

Suivez Manuela pour vivre une immersion dans la forêt des Vosges du Nord et retrouver le contact de ses origines au travers d’une expérience authentique, intime et transformante. S’émerveiller, toucher, pour aiguiser sa sensibilité au vivant et bénéficier des précieuses ressources de l’écosystème forestier.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre