Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Calvados, Merville-Franceville-Plage Initiation au Badminton et au Air Badminton Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Catégories d’évènement: Calvados

Merville-Franceville-Plage

Initiation au Badminton et au Air Badminton Merville-Franceville-Plage, 11 septembre 2021, Merville-Franceville-Plage. Initiation au Badminton et au Air Badminton 2021-09-11 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-11 19:00:00 19:00:00 Gymnase d’Ornano Avenue Alexandre de Lavergne

Merville-Franceville-Plage Calvados Découvrez le Air badminton, une nouvelle pratique pour donner l’opportunité à toute personne de commencer à jouer au badminton partout : en extérieur et sur différentes surfaces (herbe, sable, et surface dure) grâce à un nouveau type de volant spécifique. Découvrez le Air badminton, une nouvelle pratique pour donner l’opportunité à toute personne de commencer à jouer au badminton partout : en extérieur et sur différentes surfaces (herbe, sable, et surface dure) grâce à un nouveau type de volant… contact.bcmf@gmail.com Découvrez le Air badminton, une nouvelle pratique pour donner l’opportunité à toute personne de commencer à jouer au badminton partout : en extérieur et sur différentes surfaces (herbe, sable, et surface dure) grâce à un nouveau type de volant spécifique. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Merville-Franceville-Plage Autres Lieu Merville-Franceville-Plage Adresse Gymnase d'Ornano Avenue Alexandre de Lavergne Ville Merville-Franceville-Plage lieuville 49.27825#-0.20204