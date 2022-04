Initiation atelier Clown, 30 avril 2022, .

Initiation atelier Clown

2022-04-30 – 2022-04-30

EUR Discipline à priori simplissime, la place du clown est d’être d’accord avec le public. De là, sans que personne ne soit drôle, le rire et beaucoup d’autres bonheurs subtiles naissent. Pour trouver cette place, le clown devra suivre un chemin semé de plaisir, d’échec, de jeu et de transgression. Le travail consiste à lâcher le mental et n’avoir pour moteur que la voix et le corps.

Yoël s’est formé au clown à Liverpool et a pratiqué cet art précieux et délicat depuis une décennie.

Bar et petite restauration sur place.

Discipline à priori simplissime, la place du clown est d’être d’accord avec le public. De là, sans que personne ne soit drôle, le rire et beaucoup d’autres bonheurs subtiles naissent. Pour trouver cette place, le clown devra suivre un chemin semé de plaisir, d’échec, de jeu et de transgression. Le travail consiste à lâcher le mental et n’avoir pour moteur que la voix et le corps.

Yoël s’est formé au clown à Liverpool et a pratiqué cet art précieux et délicat depuis une décennie.

Bar et petite restauration sur place.

dernière mise à jour : 2022-04-19 par