**Aikido Seiden Strasbourg** organise une séance en plein air, dédiée à la découverte de l’Aikido Traditionnel. Nous allons faire ensemble une petite préparation énergétique et respiratoire, quelques techniques de taijutsu et de bukiwaza, et finirons avec une presentation des concepts et objectifs de l’Aikido Traditionnel. **Cours dirigé:** par Sensei Samir Saada. **Tarif:** Accès libre et accessible à partir de 13 ans. R**éservation:** par téléphone. **Lieu:** Parc de l’Orangerie – Quartier des XV, Strasbourg 67000 Strasbourg Initiation à l’Aikido au parc de l’Orangerie de Strasbourg Orangerie 36 boulevard de l’Orangerie, 67000 Strasbourg Strasbourg Quartier des XV Bas-Rhin

2021-08-14T09:00:00 2021-08-14T10:30:00

