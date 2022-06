Initiation activités nautiques

2022-07-28 – 2022-07-28 EUR 4 4 Initiation activités nautiques Jeudi 28 juillet de 10h30 à 12h à la Base de Loisirs du Lambon À partir de 8 ans Initiation encadrée par les éducateurs sportifs de la base de loisirs Sur réservation 05 49 35 13 57

