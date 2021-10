Labenne Labenne Labenne, Landes “Initiation à l’Ornithologie”-Réserve naturelle du Marais d’Orx Labenne Labenne Catégories d’évènement: Labenne

"Initiation à l'Ornithologie"-Réserve naturelle du Marais d'Orx
27 octobre 2021, 09:30:00 – 12:00:00
Labenne, Landes

La Réserve naturelle du Marais d'Orx, un site ornithologique majeur ! C'est une halte privilégiée pour les oiseaux migrateurs qui y trouvent repos et nourriture. Avec l'arrivée des grands froids, des milliers d'oiseaux arrivent en hivernage (anatidés, limicoles..) et bien sûr la célèbre Spatule blanche, emblème du Marais. Venez donc à leur rencontre !

