Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Finistère, Plonéour-Lanvern Initiation à l’ornithologie Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern

Initiation à l’ornithologie Plonéour-Lanvern, 29 octobre 2021, Plonéour-Lanvern. Initiation à l’ornithologie 2021-10-29 – 2021-10-29

Plonéour-Lanvern Finistère Prenez le temps d’observer la nature qui vous entoure lors de cette promenade.

Ainsi vous découvrirez un monde fascinant qui s’ouvre à vous, celui des oiseaux. Munissez vous de chaussures de marche et d’une paire de jumelles, si vous en avez. Les places étant limitées, merci de bien vouloir vous inscrire au numéro indiqué. Prenez le temps d’observer la nature qui vous entoure lors de cette promenade.

Ainsi vous découvrirez un monde fascinant qui s’ouvre à vous, celui des oiseaux. Munissez vous de chaussures de marche et d’une paire de jumelles, si vous en avez. Les places étant limitées, merci de bien vouloir vous inscrire au numéro indiqué. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plonéour-Lanvern Autres Lieu Plonéour-Lanvern Adresse Ville Plonéour-Lanvern lieuville 47.88475#-4.24167