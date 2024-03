Initiation à l’ornithologie Forêt régionale de Grosbois Boissy-Saint-Léger, dimanche 21 avril 2024.

Initiation à l’ornithologie Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Dimanche 21 avril, 09h00 Forêt régionale de Grosbois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T09:00:00+02:00 – 2024-04-21T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-21T09:00:00+02:00 – 2024-04-21T11:30:00+02:00

Cette animation est un parcours d’initiation à l’ornithologie, la science des oiseaux. Au fil de ce parcours, les participants devront aiguiser leur vue pour tâcher de retrouver les oiseaux dissimulés, et tenter ensuite de les identifier grâce au matériel fourni par l’animateur. Les oiseaux étant des statuettes en bois respectant presque parfaitement les oiseaux d’origine, les plus jeunes auront le loisir de pouvoir appréhender ces animaux de façon concrète et satisfaisante.

Forêt régionale de Grosbois 2 rue de Sucy 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger 94470 Val-de-Marne Île-de-France

oiseaux jumelles

Romain DELPERDANGE