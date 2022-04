Initiation à l’ornithologie (Baladez Curieux) Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: 26570

Montbrun-les-Bains

Initiation à l’ornithologie (Baladez Curieux) Montbrun-les-Bains, 4 mai 2022, Montbrun-les-Bains. Initiation à l’ornithologie (Baladez Curieux) Montbrun-les-Bains

2022-05-04 14:00:00 – 2022-05-04 16:30:00

Montbrun-les-Bains 26570 Montbrun-les-Bains EUR Quel est ce chant d’oiseau ? A qui appartient cette plume ? Est-il sédentaire ou migrateur ? Que mange t-il ? Partons à la découverte du monde fascinant des oiseaux.

Prévoir une paire de jumelles. montbrun@baronnies-tourisme.com +33 4 75 28 82 49 http://baronnies-tourisme.com/ Montbrun-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Détails Catégories d’évènement: 26570, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse Ville Montbrun-les-Bains lieuville Montbrun-les-Bains Departement 26570

Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 26570 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrun-les-bains/

Initiation à l’ornithologie (Baladez Curieux) Montbrun-les-Bains 2022-05-04 was last modified: by Initiation à l’ornithologie (Baladez Curieux) Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 4 mai 2022 26570 Montbrun-les-Bains

Montbrun-les-Bains 26570